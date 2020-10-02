البيت الأبيض: ترامب يشعر أنه بخير ويريد التحدث للشعب الأمريكي

2020-10-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يشعر أنه بخير ويريد التحدث للشعب الأمريكي.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أنه يجري عملية تعقّب لمخالطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، بعدما أظهرت الفحوص إصابتهما بكوفيد-19، وفق متحدّث باسم الرئاسة الأمريكية.

تعقب المخالطين للرئيس وزوجته:

وقال جاد دير، مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض: إن “عملية تعقّب المخالطين جارية وستصدر الإشعارات والتوصيات المناسبة”.

وكان ترامب التقى عشرات الأشخاص خلال الأسبوع، وتفيد تقارير بأنه شارك في حملة جمع تبرّعات للحملة الانتخابية في نيوجيرزي بعدما تبيّنت إصابة مساعدته هوب هيكس بالفيروس.

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أعراض كورونا تظهر على ترامب:

في سياق متصل، قالت الرئاسة الأمريكية: إن الرئيس دونالد ترامب ظهرت عليه أعراض خفيفة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكنه مستمر في مواصلة عمله.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصدر لها أن ترامب يعاني من أعراض خفيفة شبيهة بنزلات البرد، ويعمل من مقر إقامته في البيت الأبيض، ويدرس مع رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز ما إذا كان سيتحدث إلى الشعب الأمريكي في وقت لاحق من اليوم ليثبت للجميع أنه ما زال في كامل قوته.

وقال المصدر: إن ترامب في حالة معنوية جيدة ولا يزال يخطط لإجراء المكالمات المقررة في جدوله اليوم.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أن هناك بعض الأعراض التي ظهرت على ترامب، والتي كانت ربما تنبئ بإصابته لكنه تجاهلها، مضيفة أنه ربما انتقلت إليه العدوى خلال رحلة إلى نادي الغولف في نيوجيرسي يوم الخميس.

ووفقًا لصحيفة التايمز، بدا ترامب خاملًا أثناء حضوره حملة لجمع التبرعات في نادي الغولف الخاص به في نيوجيرسي قبل ساعات من تشخيص إصابته بفيروس كورونا.





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