محمد بن مسعود - الدمام - فيما سجلت 900 حالة وفاة سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 47,046 إصابة مؤكدة و900 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 7,260,465 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات بسببه 207,302 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة تسجّل 47,046 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-02 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 47,046 إصابة مؤكدة و900 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 7,260,465 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات بسببه 207,302 حالة وفاة. Advertisements 02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442 09:27 PM فيما سجلت 900 حالة وفاة فيما سجلت 900 حالة وفاة سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 47,046 إصابة مؤكدة و900 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 7,260,465 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات بسببه 207,302 حالة وفاة. ، الولايات المتحدة تسجّل 47,046 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم ،

المصدر : الخليج 365

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