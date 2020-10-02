محمد بن مسعود - الدمام - احتفل نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في‎ مطارات الرياض جلبان بن محمد آل جلبان بعقد قرانه على كريمة محمد بن عبد الله أبو نقطة المتحمي بأبها، وذلك بحضور عدد من أفراد ‫أسرة العروسين. وبهذه المناسبة تلقى العروسان التهاني والتبريكات المقرونة بالدعوات الخالصة بحياة زوجية سعيدة. Advertisements 02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442 10:36 PM "جلبان" يحتفل بعقد قرانه في أبها "جلبان" يحتفل بعقد قرانه في أبها احتفل نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في‎ مطارات الرياض جلبان بن محمد آل جلبان بعقد قرانه على كريمة محمد بن عبد الله أبو نقطة المتحمي بأبها، وذلك بحضور عدد من أفراد ‫أسرة العروسين. وبهذه المناسبة تلقى العروسان التهاني والتبريكات المقرونة بالدعوات الخالصة بحياة زوجية سعيدة. الكلمات المفتاحية ، "جلبان" يحتفل بعقد قرانه في أبها ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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