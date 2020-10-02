، وكالة المسجد النبوي: المرحلة الأولى لدخول الروضة بعد أسبوعَيْن ،

محمد بن مسعود - الدمام - عن طريق تطبيق "اعتمرنا"

أشارت ‏وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى أن المرحلة الأولى للدخول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- ستكون بعد أسبوعَيْن بداية من يوم الأحد الموافق 1 / 3 / 1442 هـ.

وقالت الوكالة: إن الدخول سيكون عن طريق تطبيق "اعتمرنا" بما نسبته ٧٥٪ من الطاقة التشغيلية وفق الإجراءات الاحترازية.وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المسجد النبوي