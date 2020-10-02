- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - كسب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نظيره الرياض (ودياً) بهدف دون مقابل ، ضمن معسكره الإعدادي للدوري السعودي للمحترفين، الجمعة، في لقاء جمعهما على ملعب الأمير خالد بن سلطان في مقر النادي.
انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني تمكن السنغالي "ديوب" من تسجيل هدف المباراة الوحيد.
وكانت الإدارة الشبابية قد أقرت 8 مباريات إعدادية للفريق الأول خلال معسكره قبل خوض غمار مسابقات الدوري التي يبدؤها بمواجهة أبها، السبت 17 أكتوبر.
الشباب
تحضيراً للموسم الرياضي الجديد.. الشباب يكسب الرياض "وديّاً"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-02
كسب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نظيره الرياض (ودياً) بهدف دون مقابل ، ضمن معسكره الإعدادي للدوري السعودي للمحترفين، الجمعة، في لقاء جمعهما على ملعب الأمير خالد بن سلطان في مقر النادي.
انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني تمكن السنغالي "ديوب" من تسجيل هدف المباراة الوحيد.
وكانت الإدارة الشبابية قد أقرت 8 مباريات إعدادية للفريق الأول خلال معسكره قبل خوض غمار مسابقات الدوري التي يبدؤها بمواجهة أبها، السبت 17 أكتوبر.
02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
09:33 PM
كسب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نظيره الرياض (ودياً) بهدف دون مقابل ، ضمن معسكره الإعدادي للدوري السعودي للمحترفين، الجمعة، في لقاء جمعهما على ملعب الأمير خالد بن سلطان في مقر النادي.
انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني تمكن السنغالي "ديوب" من تسجيل هدف المباراة الوحيد.
وكانت الإدارة الشبابية قد أقرت 8 مباريات إعدادية للفريق الأول خلال معسكره قبل خوض غمار مسابقات الدوري التي يبدؤها بمواجهة أبها، السبت 17 أكتوبر.
، تحضيراً للموسم الرياضي الجديد.. الشباب يكسب الرياض "وديّاً" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر تحضيراً للموسم الرياضي الجديد.. الشباب يكسب الرياض "وديّاً" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.