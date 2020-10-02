، قانوني: فوز النصر غدًا في نصف النهائي سيضمن تأهله لكأس العالم للمرة الثانية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد المختص في القانون الرياضي أحمد الأمير أن فوز نادي النصر في مباراة الغد على نظيره بيرسبوليس الإيراني في الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا سيكون ضمانًا لتأهله وبطاقة عبوره لبطولة كأس العالم للأندية 2021 بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية.
وتفصيلاً قال "الأمير" عبر تغريدة، نشرها من خلال صفحته على "تويتر": فوز النصر في مباراة الغد يعني ضمانه التأهل لبطولة كأس العالم للأندية 2021 بعض النظر عن نتيجة المباراة النهائية. موضحًا أن البطولة سوف تقام في الصين بمشاركة 24 فريقًا في الفترة من 17 يونيو إلى 4 يوليو بنظام المجموعات المكونة من 8 مجموعات.
وزاد: إلى اللحظة لا يوجد أي قرار رسمي من @FIFAcom بشأن تأجيل البطولة أو إلغائها؛ لذلك الموعد الرسمي إلى اللحظة مثبت على منتصف شهر يونيو 2021.بطولة كأس العالم للأندية
قانوني: فوز النصر غدًا في نصف النهائي سيضمن تأهله لكأس العالم للمرة الثانيةقاسم الخبراني الخليج 365 2020-10-02
أكد المختص في القانون الرياضي أحمد الأمير أن فوز نادي النصر في مباراة الغد على نظيره بيرسبوليس الإيراني في الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا سيكون ضمانًا لتأهله وبطاقة عبوره لبطولة كأس العالم للأندية 2021 بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية.
وتفصيلاً قال "الأمير" عبر تغريدة، نشرها من خلال صفحته على "تويتر": فوز النصر في مباراة الغد يعني ضمانه التأهل لبطولة كأس العالم للأندية 2021 بعض النظر عن نتيجة المباراة النهائية. موضحًا أن البطولة سوف تقام في الصين بمشاركة 24 فريقًا في الفترة من 17 يونيو إلى 4 يوليو بنظام المجموعات المكونة من 8 مجموعات.
وزاد: إلى اللحظة لا يوجد أي قرار رسمي من @FIFAcom بشأن تأجيل البطولة أو إلغائها؛ لذلك الموعد الرسمي إلى اللحظة مثبت على منتصف شهر يونيو 2021.
02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
09:28 PM
أكد المختص في القانون الرياضي أحمد الأمير أن فوز نادي النصر في مباراة الغد على نظيره بيرسبوليس الإيراني في الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا سيكون ضمانًا لتأهله وبطاقة عبوره لبطولة كأس العالم للأندية 2021 بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية.
وتفصيلاً قال "الأمير" عبر تغريدة، نشرها من خلال صفحته على "تويتر": فوز النصر في مباراة الغد يعني ضمانه التأهل لبطولة كأس العالم للأندية 2021 بعض النظر عن نتيجة المباراة النهائية. موضحًا أن البطولة سوف تقام في الصين بمشاركة 24 فريقًا في الفترة من 17 يونيو إلى 4 يوليو بنظام المجموعات المكونة من 8 مجموعات.
وزاد: إلى اللحظة لا يوجد أي قرار رسمي من @FIFAcom بشأن تأجيل البطولة أو إلغائها؛ لذلك الموعد الرسمي إلى اللحظة مثبت على منتصف شهر يونيو 2021.
، قانوني: فوز النصر غدًا في نصف النهائي سيضمن تأهله لكأس العالم للمرة الثانية ،
المصدر : الخليج 365
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