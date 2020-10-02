شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السلمي يوضح حكم أكل المرأة مع إخوة زوجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، حكم أكل المرأة مع إخوة زوجها.

وأضاف السلمي خلال برنامج " يستفتونك " على قناة " الرسالة ":" العبرة إذا كانت المرأة تحجبت ولا يراها الرجال فإن هذا لا بأس أما إذا كانت متكشفة فإن هذا لا يصوغ ذلك لأجل أن قد يراها في موطن لا ينبغي أن يراها فيه أحد ".

وأبان السلمي أن مسألة كشف الوجه فيها خلاف بين أهل العلم، لافتا:" تغطية الوجه واجبة لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر أمهات المؤمنين أن يغطين وجوههن كما أمر نساء المسلمين ".