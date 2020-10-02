شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الحبيب يوضح ما يجب فعله حال طلبت الأم من ابنها التخلي عن زوجته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح استشاري الطب النفسي البروفيسور طارق الحبيب ما يجب فعله حال طلبت الأم من ابنها التخلي عن زوجته.

وقال الحبيب خلال حواره عبر برنامج " ياهلا ":" يجب بر الوالدين في كل أركان الحياة ولكن ليس من البر ظلم الزوجة وبالتالي فلا يجوز للأم ولا الأب أن يطلب من ابنهما طلاق زوجته ".

و أشار الحبيب:" الزوجة هي إنسانة لها حقوق الإنسان فليست بضاعة من البقالة فقد يكون قرار الأم ليس قرارا عقلانيا ولكنه انفعالياً لأن الأم ربما تكون حاسدة أو سيئة أو جاهلة ".

وتابع الحبيب:" يجب ألا نعطي القداسة في العقل ربما الأم تكون رائعة كل الروعة في قلبها لكنها جاهلة كل الجهل في عقلها فلابد أن يتأكد الابن أنه عاقل حكيم و ليس جاهلا ".