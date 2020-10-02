تدشين نظام المواعيد الإلكترونية لتنظيم مواعيد إصدار الصحائف الجنائية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):دشن معالي مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، نظام المواعيد الإلكتروني لحجز مواعيد مراجعة إدارات وشعب الأدلة الجنائية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" في مناطق المملكة كافة.
ويهدف النظام إلى تنظيم استقبال المستفيدين حسب الطاقة الاستيعابية لإدارات وشعب الأدلة الجنائية في مختلف المناطق، مما يضمن تقديم الخدمة بشكل احترافي وسلس، وفق أعلى معايير الجودة، ويضمن تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.
ويتيح نظام المواعيد الإلكتروني للمستفيد، إمكانية تحديد تاريخ ووقت ومكان الزيارة المناسب له، لإنهاء إجراءات إصدار الصحيفة الجنائية.
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