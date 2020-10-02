شكرا لمتابعة خبر عن 3 حلول للورثة عند بيع عقار مورثهم قبل تسديد ضريبة التصرفات العقارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهد القزيز (صدى):

حدّدت لوائح وأنظمة ضريبة التصرفات العقارية، آلية تعامل الورثة عند رغبتهم في بيع عقار مورثهم.

وأوضحت أنه لابد أن ينتقل العقار إلى الورثة لغرض تقسيم الحصص وتسجيل العقار بأسمائهم في وزارة العدل، ومن ثم يتم تقديم طلب في خدمة ضريبة التصرفات العقارية لبيع العقار، ويمكن لكل وريث سداد الجزء المتعلق بنسبته من خلال نفس الفاتورة.

كما يمكن أن يقوم أحد الورثة بسداد مبلغ الضريبة كاملة مع تسوية التزامات الورثة فيما بينهم، وكذلك يمكن للمشتري أن يُسدد مباشرة فاتورة سداد عن الضريبة الخاصة بالعقار الذي سيشتريه من الورثة.

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وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن 13 استثناءًا من نطاق تطبيق الضريبة -كلياً أو جزئياً-، والتي تضمنت "التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها".