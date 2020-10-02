شكرا لمتابعة خبر عن بعد إهدائه 20 جوال للطلاب.. معلم يوضح سبب إطلاقه المبادرة ويوجه رسالة مهمة لزملائه (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

في مبادرة عظيمة، قام معلم الحاسب الآلي بجازان حسين بهلول، باهداء 20 هاتف محلول لعدد من الطلاب المتعثرين ماليا ومن ذوي الأسر المحتاجة.

وأوضح المعلم في مداخلة عبر "الإخبارية "، السبب الذي دفعه لتلك المبادرة وهو أنه عند انطلاق العام الدراسي عن بعد لاحظ أن بعض الطلاب لا يدخلون المنصة بتاتا لعدم امتلاكهم أجهزة ذكية تمكنهم من متابعة دروسهم، فولدت هذه الفكرة لديه، مشيراً إلى أنه تواصل مع قائد المدرسة ورحب بالفكرة وقاموا بحصر الطلاب الأشد حاجة وقاموا بتوزيع الأجهزة.

وعن رد فعل الطلاب بعد تسليمهم الأجهزة الذكية، قال المعلم إن تلك المبادرة رسمت الفرحة علي وجوه الطلاب، مؤكدا أنه أشد فرحًا منهم.

ووجه المعلم رسالة للمعلمين قائلا: " أنتم تحملون رسالة عظيمة ومهنة التعليم من أشرف المهن، ولاسيما ونحن نعيش في هذه الجائحة فعليكم بجهد مضاعف للخروج من هذه المحنة" ، لافتا إلى أن انظار المجتمع متجهة إلي المعلم للخروج بالطلاب إلى بر الأمان.