شكرا لمتابعة خبر عن العقارات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة بعد الأمر الملكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية فيما يتعلق بالمبيعات العقارية.

وأوضحت الهيئة، أنه في حال بيع عقاري سكني أو تجاري، أو بيع أرض سكنية أو تجارية أو زراعية فقد كانت ضريبة القيمة المضافة 15%، بينما حاليًا أصبح الشخص معفي من "القيمة المضافة" ولكن عليه ضريبة تصرفات عقارية بقيمة 5%.

وفي حال تأجيل العقار السكني فسيُعفى الشخص من ضريبة القيمة المضافة بعد الأمر الملكي ولن ينطبق عليه ضريبة التصرفات العقارية، أما في حال تأجير العقار التجاري فستُطبق عليه 15% ضريبة القيمة المضافة ولن ينطبق عليه ضريبة التصرفات العقارية.

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وبشأن المسكن الأول للمواطنين (فيلا، شقة، وحدة سكنية) فسيُعفى من ضريبة القيمة المضافة وستتحمل الدولة مبلغ ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن 1 مليون ريال من قيمة العقار.

وأكدت أنه لا يتم خصم ضريبة المدخلات عن العقارات المباعة للمطورين العقاريين كما كان يحدث في السابق، وضريبة التصرفات العقارية فيها غير مستردة.