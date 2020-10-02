شكرا لمتابعة خبر عن باحث : منع تفسير الرؤى ليس حلا ومدعي التفسيرات يحصلون على مبالغ كبيرة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضح الباحث في الأحلام والرؤى محمد العزي، أن الرؤى تنقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية.

وقال الباحث لبرنامج "ياهلا " : هناك رؤى واضحة لاتحتاج إلى تفسير وهي تكون أكثر لكبار السن وهناك رؤى تحتاج إلى تفسير، ورؤى تكون مجرد إشارة وهذا تحتاج إلى متخصصين لتأويلها.

وأضاف : منع تفسير الرؤى ليس حلا، وقدمت مقترحا لهيئة الإفتاء قبل 10 سنوات، بتقنين هذا المجال لعدم إتاحة الفرصة للدخلاء الذي يعملون فيه لتحقيق المادة او الشهرة.

وتابع: قنوات تفسير الأحلام انتقلت بعد قرار المنع إلى تطبيقات مدفوعة الأجر، وتقدم نفسها على إنها خليجية وليست سعودية، وموضحًا أن مدعي التفسيرات يحصلون على مبالغ كبيرة تتراح من100 الى 150ألف في الحلم الواحد.