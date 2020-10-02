شكرا لمتابعة خبر عن غضب بين مُعلمات حائل بعد نشر بياناتهن الشخصية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):أعرب عدد من المعلمات في حائل، عن غضبهم من انتشار قائمة بأسمائهم تضم معلومات شخصية عنهن وعن مدارسهن وعدد الحصص الدراسية التي حضرناها مع طالباتهن عبر منصة "مدرستي"
وأكدت المعلمات، أن القائمة انتشرت في مجموعات تطبيق "واتساب"، وشملت 580 معلمة في مدارس تابعة لمكتب جنوب مدينة حائل.
وأوضحت أن القائمة ضمت معلومات متضاربة عن بعض المعلمات، وكذلك معلومات مغلوطة في عدد الحصص التي حضرنها وقد أدى ذلك إلى تضررهن .
واعتبر المعلمات أنه من حقهن إحالة الملف إلى الجهات المختصة والمعنية بنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
ودشّنت المعلمات وسم "تعليم حايل يُشهر بمعلماته" للتعبير عن رفضهن وغضبهن من الأمر، إذ أكدت مغردة أنه البيانات يُمكن أن تستخدمها الشركات المسوقة، والمناديب.
وطالبن بإغلاق مكاتب الإشراف النسائي بحائل وجعل الصلاحية بيد وزارة التعليم فقط.
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