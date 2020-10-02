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شكرا لمتابعة خبر عن سيارة تقتحم أحد المقاهي في الرياض(صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أظهرت صور متداولة، سيارة اقتحمت أحد المقاهي في الرياض، اليوم الجمعة، مما أدى إلى تحطيم زجاج واجهة المحل.
واستغل صاحب المحل الحادث في الترويج لمنتجه، قائلا : العميل كان حماسه عالياً ومن قوة حماسه أراد أن يتقهوى داخل المحل بسيارته.
وأضاف : نتمنى أن يكون الحماس العالي بعد النزول من السيارة بأمان، حتى لا يضطروا لتغيير واجهة المحل كل يوم.
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