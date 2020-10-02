مصادرة أكثر من ٣ أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقصيم

جارٍ استكمال الإجراءات النظامية ضد المخالفين..
صادرت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية، اليوم الجمعة، ما يقارب ٣ أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومواد النظافة التالفة من سوق "المقاصيص" بمدينة بريدة.
وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم، أن "الفرق الرقابية بالأمانة، وضمن أعمالها الدورية، نفذت حملة رقابية مكثفة مساء اليوم بالسوق، وتم رصد ومصادرة الكميات المخالفة وتم إتلافها"، مؤكدًا أنه جاري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ودعت أمانة القصيم، عموم المستفيدين للإبلاغ عن كل المخالفات الصحية عبر الاتصال بالرقم (٩٤٠) على مدار الساعة.
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