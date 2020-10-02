خلال شهر.. 828 بلاغًا لمعالجة تأهيل طرق ونظافة عامة بمحافظة القطيف

استقبلت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلةً في بلدية محافظة القطيف، في شهر سبتمبر الماضي، نحو 828 بلاغًا من خلال إدارة الطوارئ والبلاغات.

وقد جرى التعامل مع هذه البلاغات ومعالجتها جميعًا بالتنسيق مع الوكالات والإدارات والبلديات التابعة لها بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية القطيف المهندس محمد الحسيني، أنه جرى خلال هذه البلاغات معالجة 598 بلاغًا، منها 230 لا تزال تحت الإجراء والمعالجة؛ لارتباطها بجهات خدمية أخرى.

Advertisements

وأوضح الحسيني أن هذه البلاغات تعلَّقت بالنظافة العامة وصحة البيئة، وتأهيل الطرق والإنارة، مشيرًا إلى أن النظام يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستفيدين للتواصل إلكترونيًّا مع البلدية دون الحاجة إلى زيارتها حضوريًّا؛ لما يتميز به من إمكانية تفاعلية مع المستفيدين وخدمتهم إلكترونيًّا؛ ما يسهم في التيسير على المواطن وتقديم المعلومات الخاصة بملاحظاته دون عناء.

اقرأ أيضًا:

رفع 6355 مترًا مربعًا نفايات وأنقاض في محافظة الجبيل.. وحملات مكثفة على جميع الأحياء