بالفيديو.. اشتعال الحرائق بمزارع نخيل غرب نجران.. والدفاع المدني يباشر الحادث

شبّ حريق هائل بمزارع نخيل بمنطقة غرب نجران، اليوم الجمعة، فيما هبت قوات الدفاع المدني نحو الموقع للسيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى مساحات أوسع.

وأظهر مقطع فيديو، نشره حساب نجران اليوم على تويتر، كيف التهمت النيران مساحات من مزارع النخيل غرب نجران، وتوجه رجال الدفاع المدني صوب الموقع للسيطرة على الموقف، دون الإعلان عن حجم الخسائر حتى اللحظة.

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