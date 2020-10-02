جارٍ السيطرة على الموقف..
شبّ حريق هائل بمزارع نخيل بمنطقة غرب نجران، اليوم الجمعة، فيما هبت قوات الدفاع المدني نحو الموقع للسيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى مساحات أوسع.
وأظهر مقطع فيديو، نشره حساب نجران اليوم على تويتر، كيف التهمت النيران مساحات من مزارع النخيل غرب نجران، وتوجه رجال الدفاع المدني صوب الموقع للسيطرة على الموقف، دون الإعلان عن حجم الخسائر حتى اللحظة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. اشتعال الحرائق بمزارع نخيل غرب نجران.. والدفاع المدني يباشر الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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