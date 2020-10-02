بنك التنمية الاجتماعية يحذر من الإعلانات المضللة للحصول على تمويل خارج لوائحه

حذر بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي يتم تداولها من أشخاص عبر الإنترنت عن إمكانية التقديم للحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية بمقابل مالي خارج لوائح البنك.

وقال بنك التنمية الاجتماعية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إنه لوحظ مؤخرًا انتشار إعلانات من قبل أشخاص في عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع التجارية الإلكترونية تـروج لخدمة الحصول على تمويـل لمنتج نفاذ الخاص بالعمل الحر.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أن هذه الإعلانات مضللة، مشيرًا إلى أن جميع الخدمات تُقدَّم بشكل إلكتروني بهدف تسهيل وصول المستفيد للخدمة وتسريع الوقت اللازم لإتمامها، ويشمل ذلك جميع برامج وخدمات البنك كالتقديم على التمويل الاجتماعي وتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة ومشاريع الأسر المنتجة ومنتج نفاذ للعمل الحر، وكذلك الاطلاع على كشف الحساب وطلب إخلاء الطرف والعديد من الخدمات التـي تقدم عبر موقع البنك الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية خدمتهم عبر استقبال المكالمات عن طريق مركز الاتصال الموحد 920008002، وكذلك حساب العناية بالعملاء في تويتر، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

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وفي حال الاحتياج إلى مزيد من المعلومات الإضافية يمكن للمستفيد مراجعة أحد فروع البنك المنتشرة في كافة مناطق المملكة، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

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