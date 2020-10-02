حرس الحدود يتدخل لإنقاذ 4 مواطنين احترق قاربهم في عرض البحر

نقل المصابين إلى المستشفى للاطمئنان على صحتهم..
صرّح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر الأكلبي، أن الدوريات البحرية تلقت بلاغاً على هاتف الطوارئ (944) عن نشوب حريق في قارب بعرض البحر.
وأضاف الأكلبي أنه "بمباشرة البلاغ تم إخلاء ركاب القارب، وهم أربعة مواطنين أحدهم حالته حرجة، وقامت إحدى الدوريات بقطر القارب إلى رصيف الوحدات البحرية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات".
وأكد الأكلبي، أنه "تم نقل المصابين بواسطة الهلال الأحمر السعودي إلى المستشفى للاطمئنان على صحتهم".
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