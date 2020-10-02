إنفوجراف.. «الزكاة والدخل» تعلن 7 إجراءات مهمة تتعلق بضريبة التصرفات العقارية

منها ما يخص وزارة العدل..
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الجمعة، عن سبع إجراءات مهمة تتعلق بضريبة التصرفات العقارية، منها ما هو متعلق بالهيئة وأخرى خاصة بوزارة العدل.
وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بثت الهيئة "إنفوجراف"، أعلنت من خلاله عن إجراءات دفع ضريبة التصرفات العقارية.
وأوضحت أن الإجراءات الخاصة بالهيئة، تتمثل في زيارة موقع الهيئة واختيار خدمة التصرفات العقارية، ثم إدخال بيانات البائع ورقم الصك أو العقد، ثم الإفصاح عن طبيعة العقار ونوعه.
أما الإجراء الرابع فيتمثل في إدخال قيمة البيع واحتساب مبلغ الضريبة، ثم إصدار فاتورة سداد بنسبة 5% من قيمة البيع وسداده.
أما الإجراءات الخاصة بوزارة العدل، فأشارت الهيئة إلى إنهاء عملية الإفراغ لدى كاتب العدل بعد سداد الضريبة، وأخيرًا توثيق العقد وإشعار البائع بإتمام العملية.
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