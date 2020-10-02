عاجل-القبض على مواطن روج 10 آلاف قرص إمفيتامين

‏⁧‫ألقت مكافحة المخدرات‬⁩ بمنطقة مكة المكرمة القبض على مواطن قام بترويج 10 آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



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