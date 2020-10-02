السعودية اليوم / موريتانيا تسجّل 6 إصابات وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا



نواكشوط 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 06 إصابات جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 7511 إصابةً، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة 162 وفاة.

// انتهى //

21:44ت م

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نواكشوط 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واسسجّلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 06 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ، وحالة وفاة واحدة.وأفاد بيان لوزارة الصحة، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 7511 إصابةً، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة 162 وفاة.// انتهى //21:44ت م0132

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