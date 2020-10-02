السعودية اليوم / المغرب تسجّل 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت المغرب 2521 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنه سُجلت 34 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 2263 وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 106 آلاف و44 حالة بعد الإعلان عن شفاء 1908 حالات.

// انتهى //

21:23ت م

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الرباط 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واسسجّلت المغرب 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد إلى 128 ألفا و 565 مصاباً.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنه سُجلت 34 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 2263 وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 106 آلاف و44 حالة بعد الإعلان عن شفاء 1908 حالات.// انتهى //21:23ت م0130

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