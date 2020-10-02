السعودية اليوم / الجزائر تسجّل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الجزائر 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت الجزائر 157 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى تسجيل ثماني حالات وفاة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 1749 حالةً.

// انتهى //

21:23ت م

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الجزائر 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واسسجّلت الجزائر 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس فيها إلى 51847 حالةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى تسجيل ثماني حالات وفاة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 1749 حالةً.// انتهى //21:23ت م0129

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