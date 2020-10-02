السعودية اليوم / الكونغو الديمقراطية تسجّل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



كينشاسا 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت الكونغو الديمقراطية خلال الساعات الـ24 الماضية، 44 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 10 آلاف و 729 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 272 شخصاً.

// انتهى //

20:37ت م

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كينشاسا 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واسسجّلت الكونغو الديمقراطية خلال الساعات الـ24 الماضية، 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وأفاد بيان لوزارة الصحة، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 10 آلاف و 729 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 272 شخصاً.// انتهى //20:37ت م0123

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