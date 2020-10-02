السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجّل 47,046 إصابة مؤكدة و 900 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020م واس

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 47,046 إصابة مؤكدة و 900 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 7,260,465 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات بسببه 207,302 حالة وفاة.

// انتهى //

20:33ت م

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واشنطن 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020م واسسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 47,046 إصابة مؤكدة و 900 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 7,260,465 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات بسببه 207,302 حالة وفاة.// انتهى //20:33ت م0121

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