السعودية اليوم / لبنان تسجّل 1291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1291 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 18737، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 386 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.

// انتهى //

20:32ت م

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بيروت 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1291 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 42159 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 18737، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 386 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.// انتهى //20:32ت م0118

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