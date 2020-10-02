السعودية اليوم / مصر ترسل الرحلة الثالثة من خطوط إنتاج الخبز الميدانية للسودان



القاهرة 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واس

واصلت القوات المسلحة المصرية تجهيز وإرسال عدد من خطوط إنتاج الخبز نصف آلي الميداني إلى السودان، للإسهام في رفع الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين في أزمتهم الأخيرة جراء السيول والفيضانات الأخيرة.

وأفادت القوات المسلحة في بيان لها اليوم بأن ثلاث طائرات نقل عسكرية توجهت فى رحلتها الثالثة إلى مطار الخرطوم الدولي محملة بخطوط إنتاج الخبز والفنيين القائمين بتركيب وتشغيل الخطوط، حيث من المقرر أن تُدفع المخابز الميدانية إلى المناطق المتضررة.

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20:32ت م

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