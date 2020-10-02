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دليل جديد على انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

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2020-10-02

دليل جديد على انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

من خلال القطرات المنبعثة من العطس والسعال

متابعات الخليج 365 - متابعة

بينما اقترحت وكالات الصحة الدولية والمجتمعات العلمية في البداية أن فيروس كورونا الجديد ينتقل بشكل أساسي من خلال القطرات المنبعثة من العطس والسعال، هناك أدلة متزايدة تشير إلى انتقال فيروس فيروس كورونا عبر الهواء.

وفقًا لدراسة حديثة أجرتها جامعة جورجيا الأمريكية، تمكن الباحثون من دعم الأدلة المتزايدة على انتشار فيروس كورونا عبر الهواء.

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لفهم طريقة انتقال فيروس كورونا الجديد عبر الهواء، عمل باحثو جامعة جورجيا مع اثنين من علماء الأوبئة من مركزين إقليميين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين.

ودرس الباحثون طريقة نقل شخص مصاب بفيروس كورونا من مقاطعة تشغيانغ الصينية، العدوى لراكبي إحدى الحافلات، وتبين بأن العدوى انتقلت من المصاب إلى الركاب عبر نظام التكييف. كما تبين أن نوافذ الحافلة، كانت مقفلة، مما تسبب بانتقال العدوى بشكل سريع لركاب الحافلة.

ولخص العلماء نتائج البحث، في أن نظام التكييف وسوء التهوية قد يكونان عاملين هامين في انتقال العدوى عبر الهواء في الأماكن المغلقة.

وأكد الباحثون على أن تغطية الوجه، وتهوية الأماكن المغلقة بشكل مستمر، هي خطوة حاسمة في الحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين.

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