- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم دليل جديد على انتقال فيروس كورونا عبر الهواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
دليل جديد على انتقال فيروس كورونا عبر الهواء
من خلال القطرات المنبعثة من العطس والسعال
متابعات الخليج 365 - متابعة
بينما اقترحت وكالات الصحة الدولية والمجتمعات العلمية في البداية أن فيروس كورونا الجديد ينتقل بشكل أساسي من خلال القطرات المنبعثة من العطس والسعال، هناك أدلة متزايدة تشير إلى انتقال فيروس فيروس كورونا عبر الهواء.
وفقًا لدراسة حديثة أجرتها جامعة جورجيا الأمريكية، تمكن الباحثون من دعم الأدلة المتزايدة على انتشار فيروس كورونا عبر الهواء.
لفهم طريقة انتقال فيروس كورونا الجديد عبر الهواء، عمل باحثو جامعة جورجيا مع اثنين من علماء الأوبئة من مركزين إقليميين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين.
ودرس الباحثون طريقة نقل شخص مصاب بفيروس كورونا من مقاطعة تشغيانغ الصينية، العدوى لراكبي إحدى الحافلات، وتبين بأن العدوى انتقلت من المصاب إلى الركاب عبر نظام التكييف. كما تبين أن نوافذ الحافلة، كانت مقفلة، مما تسبب بانتقال العدوى بشكل سريع لركاب الحافلة.
ولخص العلماء نتائج البحث، في أن نظام التكييف وسوء التهوية قد يكونان عاملين هامين في انتقال العدوى عبر الهواء في الأماكن المغلقة.
وأكد الباحثون على أن تغطية الوجه، وتهوية الأماكن المغلقة بشكل مستمر، هي خطوة حاسمة في الحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر دليل جديد على انتقال فيروس كورونا عبر الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.