تعليم القصيم تسند مهام الأمن والسلامة في المدارس للإداريين

2020-10-02

متابعات الخليج 365 - القصيم

قررت الإدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم، اليوم الجمعة، إسناد مهام منسق الأمن والسلامة المدرسية في المدارس للإداريين.

جاء ذلك في تعميم لمدير عام التعليم في منطقة القصيم، وتضمن التعميم توضيح مهام منسقة الأمن والسلامة في المدارس، وتتعلق جميعها بالأمن والسلامة.

ووجه التعميم بتحديد المكلف بعمل منسقة الأمن والسلامة بالمدرسة، وإسناد المهام الموكلة مع تخصيص أعماله وتحديد مهامه في مجال عمله بالأمن والسلامة المدرسية، واعتباره مسؤولًا عن كل ما يتعلق بعمله ورفع بياناته في برنامج نور والتنسيق في ذلك مع المشرف المسؤول عن المدرسة.

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وفي وقت سابق، أكدت وزارة التعليم أن 99% من طلاب وطالبات المدارس الأهلية والعالمية استفادوا من منصات التعليم عن بعد، ومنها منصة مدرستي.

وأوضحت أن 792 مدرسة أهلية تضم نحو 83 ألف طالب و202 روضة افتراضية أهلية تضم 5 آلاف طالب استفادوا من المنصة.

وبينت أن عدد المدارس العالمية المستفيدة من المنصة بلغ 29 مدرسة، تضم 2.3 ألف طالب، و175 روضة افتراضية تضم 15 ألف طالب.

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.



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