2020-10-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وكالة رويترز، نقلًا عن مصادر إعلامية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيغيب عن فعاليات حملته الانتخابية لمدة 10 أيام على الأقل.

في سياق متصل، نقلت وكالة بلومبرغ عن مصدر لها أن ترامب يعاني من أعراض خفيفة شبيهة بنزلات البرد، ويعمل من مقر إقامته في البيت الأبيض، ويدرس مع رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز ما إذا كان سيتحدث إلى الشعب الأمريكي في وقت لاحق من اليوم ليثبت للجميع أنه ما زال في كامل قوته.

وقال المصدر: إن ترامب في حالة معنوية جيدة ولا يزال يخطط لإجراء المكالمات المقررة في جدوله اليوم.

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ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أن هناك بعض الأعراض التي ظهرت على ترامب والتي كانت ربما تنبئ بإصابته لكنه تجاهلها، مضيفة أنه ربما انتقلت إليه العدوى خلال رحلة إلى نادي الغولف في نيوجيرسي يوم الخميس.

ووفقًا لصحيفة التايمز، بدا ترامب خاملًا أثناء حضوره حملة لجمع التبرعات في نادي الغولف الخاص به في نيوجيرسي قبل ساعات من تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وكانت هناك علامة أخرى محتملة على مرضه يوم الأربعاء وهي نومه على غير العادة على متن طائرة الرئاسة أثناء عودته إلى منزله من تجمع انتخابي في مينيسوتا.

ويمكن أن تشمل أعراض كوفيد-19 الحمى والسعال وصعوبة التنفس، وفي حين يعاني معظم الناس من أعراض خفيفة، لكن البعض يعاني من مضاعفات طبية وأعراض أكثر حدة تشمل الالتهاب الرئوي.

وقد تستغرق أعراض فيروس كورونا أيامًا حتى تظهر لدى المريض أو قد لا تظهر على الإطلاق ومع ذلك فإنهم يشكلون خطرًا على الآخرين من حيث إمكانية نقل العدوى إليهم.





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