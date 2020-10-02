- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم “لأجل مجتمع خالٍ من العنف” حملة توعوية بفرع الموارد البشرية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
“لأجل مجتمع خالٍ من العنف” حملة توعوية بفرع الموارد البشرية بالرياض
استهدفت منسوبي ومنسوبات الفرع والدور والمراكز الأخرى
متابعات الخليج 365 - الرياض
اختتم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملته التوعوية “لأجل مجتمع خالٍ من العنف الأسري”، والتي استهدفت منسوبي ومنسوبات الفرع والدور والمراكز الأخرى التابعة له.
اشتملت الحملة التي استمرت يومين على محاضرة تثقيفية “عن بعد” بعنوان “حياة آمنة من العنف” ألقتها أخصائية العلاج والإرشاد النفسي أ. هيا السويلم، وتناولت فيها مفهوم العنف وأسبابه ووسائل العلاج من آثاره.
كما صاحب الحملة توزيع المنشورات التوعوية على الإدارات النسائية والرجالية داخل الفرع والتي توضح كيفية التعامل مع حالات العنف ودور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوحدات الحماية الاجتماعية في الحد من العنف مع إرفاق رقم التواصل لبلاغات العنف الأسري 1919 في جميع فقرات الحملة.
تأتي هذه الحملة كجزء من الحملات التثقيفية التي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض دوريًّا للتوعية المجتمعية والتعريف بالخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شتى المجالات.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر “لأجل مجتمع خالٍ من العنف” حملة توعوية بفرع الموارد البشرية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.