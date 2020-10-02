2020-10-02

قصة انتهاك في حقوق الملكية الفكرية بين شركة إنتاج محتوى وقناة تلفزيونية

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، تفاصيل قصة انتهاك في حقوق الملكية الفكرية بين شركة إنتاج محتوى وقناة تلفزيونية.

وأوضحت الهيئة، أن المدعي شركة إنتاج محتوى، بينما المدعي عليها هي قناة تلفزيونية، حيث قامت القناة ببث برنامج تلفزيوني مملوك للشركة دون الحصول على إذن كتابي أو موافقة منها.

قيمة التعويض المالي:

وأوضحت أو التعويض يتمثل في دفع مبلغ بقيمة 900 ألف ريال وغرامة بقيمة 100 ألف ريال، وإلزام القناة بإزالة وحذف البرنامج التلفزيوني.

وأوضحت الهيئة أن حصولك على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يجنبك العقوبة ويحترم حقوق الملكية الفكرية.

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تصوير المشاهير والمسؤولين:

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، قد أعلنت في وقت سابق، أن تصوير المشاهير، أو المسؤولين العموميين، ونشر صورهم لا يتطلب موافقة خطية منهم.

وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه لا يحق لمنتج الصورة أن ينشرها أو يعرضها أو يوزعها دون إذن من الأشخاص الذين قام بتصويرهم أو إذن ورثتهم.

وأضافت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أنه يُستثنى من ذلك الأشخاص ذوو الشهرة العامة، والموظفون الرسميون، وما سمحت به السلطات خدمة للصالح العام.





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