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مصادرة 3 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بالقصيم
متابعات الخليج 365 - القصيم
صادرت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية الديرة الفرعية، اليوم الجمعة، ما يقارب من (3) أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومواد النظافة التالفة من سوق المقاصيص بمدينة بريدة.
وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم بأن الفرق الرقابية بالأمانة وضمن أعمالها الدورية نفذت حملة رقابية مكثفة، مساء اليوم الجمعة، بالسوق، وتم رصد ومصادرة الكميات المخالفة وتم إتلافها، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ودعت أمانة منطقة القصيم عموم المستفيدين للإبلاغ عن كافة المخالفات الصحية عبر الاتصال بالرقم (940) على مدار الساعة.
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