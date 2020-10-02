محمد بن مسعود - الدمام - "المخدرات" تطيح بمواطن متهم بترويج 10.000 قرص من مادة الأمفيتامين





الكلمات المفتاحية 02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442 09:47 PM تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه "المخدرات" تطيح بمواطن متهم بترويج 10.000 قرص من مادة الأمفيتامين "المخدرات" تطيح بمواطن متهم بترويج 10.000 قرص من مادة الأمفيتامين صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطن بمنطقة مكة المكرمة؛ وذلك بعد قيامه بترويج (10.000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة. وقد تم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. الكلمات المفتاحية ، "المخدرات" تطيح بمواطن متهم بترويج 10.000 قرص من مادة الأمفيتامين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "المخدرات" تطيح بمواطن متهم بترويج 10.000 قرص من مادة الأمفيتامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.