- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
من بين ألعاب الأطفال، يتحدث الشاب "عناد اللحياني" بكل عزيمة وإصرار، باعثاً الأمل في نفوس أقرانه من الشباب ممن يتخوفون من نظرة الشفقة والعيب في بعض المهن.
ويقول عناد اللحياني لـ"الخليج 365" وهو شاب على وشك التخرج من قسم الإعلام بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، "لم أجد فرصة سوى العمل في هذا المحل المتخصص في بيع ألعاب الأطفال، وإصلاح ما يتعرض تلك الألعاب من دراجات ونحوها، وأقضي جلّ وقتي هنا، مستمتعاً بهذا العمل الذي يأتيني برزق ولله الحمد".
وأشار إلى أنه يحمل تخصص إعلام وعلاقات عامة، وأن الشاب السعودي لديه القدرة على العمل بكافة المجالات، لافتاً إلى أن الذي يضع نظرة المجتمع أمامه عند العمل في بعض المهن التي كانت حكراً على الأشقاء الوافدين فلن يتقدم ولن يتحقق النجاح المأمول.
وختم حديثه قائلاً: "اتمنى من أقراني الشباب البحث عن العمل في كافة المجالات وعدم الانتظار بعد التخرج، فاليوم لدينا ولله الحمد نماذج كبيرة وكثيرة لشباب وشابات سعوديين أقدموا على العمل في مهن كانت حكراً على الوافدين".مكة المكرمة
02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442 09:28 PM
دعا للتخلي عن النظرة السائدة بشأن العمل في بعض المجالات
من بين ألعاب الأطفال، يتحدث الشاب "عناد اللحياني" بكل عزيمة وإصرار، باعثاً الأمل في نفوس أقرانه من الشباب ممن يتخوفون من نظرة الشفقة والعيب في بعض المهن.
ويقول عناد اللحياني لـ"الخليج 365" وهو شاب على وشك التخرج من قسم الإعلام بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، "لم أجد فرصة سوى العمل في هذا المحل المتخصص في بيع ألعاب الأطفال، وإصلاح ما يتعرض تلك الألعاب من دراجات ونحوها، وأقضي جلّ وقتي هنا، مستمتعاً بهذا العمل الذي يأتيني برزق ولله الحمد".
وأشار إلى أنه يحمل تخصص إعلام وعلاقات عامة، وأن الشاب السعودي لديه القدرة على العمل بكافة المجالات، لافتاً إلى أن الذي يضع نظرة المجتمع أمامه عند العمل في بعض المهن التي كانت حكراً على الأشقاء الوافدين فلن يتقدم ولن يتحقق النجاح المأمول.
وختم حديثه قائلاً: "اتمنى من أقراني الشباب البحث عن العمل في كافة المجالات وعدم الانتظار بعد التخرج، فاليوم لدينا ولله الحمد نماذج كبيرة وكثيرة لشباب وشابات سعوديين أقدموا على العمل في مهن كانت حكراً على الوافدين".
، من مقاعد الجامعة إلى عالم ألعاب الأطفال.. هنا قصة كفاح "عناد اللحياني" من مكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر من مقاعد الجامعة إلى عالم ألعاب الأطفال.. هنا قصة كفاح "عناد اللحياني" من مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.