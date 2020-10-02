، السفير الصيني يساند النصر قبل موقعة بيرسبوليس الإيراني ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبدى السفير الصيني لدى السعودية تشن وي تشينغ مساندته لفريق النصر السعودي ، الذي يواجه نظيره بيرسبوليس الإيراني ، غداً السبت في العاصمة القطرية الدوحة ، ضمن منافسات دور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

وغرد السفير الصيني من خلال حسابه في " تويتر " قائلاً :" حظ موفق لنادي النصر ، الفوز لجميع النصراويين".

وكان النصر قد تأهل لدور نصف النهائي على حساب شقيقه الأهلي السعودي 2/0.دوري أبطال آسيا النصر