بنك التنمية الإجتماعية يحذر من إعلانات مضللة للحصول على تمويل نفاذ

في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة تداول إعلانات من قبل أشخاص عبر الإنترنت تروج عن إمكانية الحصول على تمويل من بنك التنمية الإجتماعية لقاء تقاضي أموال خارج لوائح البنك وأحكامه، مما دعى البنك لإصدار بيان حذر فيه من خطورة الإنسياق وراء تلك الإعلانات المضللة، حيث جاء في البيان “أنه لوحظ مؤخرًا انتشار إعلانات من قبل أشخاص في عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع التجارية الإلكترونية تروج لخدمة الحصول على تمويل لمنتج نفاذ الخاص بالعمل الحر”.

بنك التنمية الإجتماعية

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إعلانات مضللة

وحذر البنك من الترويج لهذه الإعلانات المضللة، وأشار البنك إلى أنه يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية والبرامج التي يمكن التقديم عليها عبر موقع البنك الإلكتروني، بهدف تسهيل وصول المستفيدين إليها بأقل وقت وبسهولة مثل:

التقديم على التمويل الاجتماعي.

تمويل المشاريع الصغيرة والناشئة.

تمويل مشاريع الأسر المنتجة.

منتج نفاذ للعمل الحر.

الاطلاع على كشف الحساب.

طلب إخلاء الطرف.

كما يتيح بنك التنمية الإجتماعية إمكانية خدمة المستفيدين عبر استقبال المكالمات عن طريق مركز الاتصال الموحد 920008002، وكذلك حساب العناية بالعملاء في تويتر [email protected] .

ونوه البنك إلى أنه في حال الحاجة للتعرف على المزيد من المعلومات الإضافية، يمكن للعميل مراجعة أحد فروع البنك المنتشرة في كافة مناطق المملكة، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على جميع المنتجات التي يقدمها البنك والخدمات الإلكترونية من خلال الرابط التالي: بنك التنمية الإجتماعية