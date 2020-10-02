محمد بن مسعود - الدمام - ظفر مهاجم إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي لكرة القدم في موسم 2019-2020 بعدما قاد المهاجم البلجيكي فريقه للنهائي بتسجليه في كافة مراحل خروج المغلوب. وسجل لوكاكو، الذي أنعش مسيرته في إيطاليا بتسجيله 34 هدفًا في كافة المسابقات في أول مواسمه مع النادي، سبعة أهداف في الدوري الأوروبي في ست مباريات بعد انتقال إنتر للمسابقة قادمًا من دوري الأبطال. الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي 02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442 08:51 PM Advertisements "لوكاكو".. يخطف جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي "لوكاكو".. يخطف جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي ظفر مهاجم إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي لكرة القدم في موسم 2019-2020 بعدما قاد المهاجم البلجيكي فريقه للنهائي بتسجليه في كافة مراحل خروج المغلوب. وسجل لوكاكو، الذي أنعش مسيرته في إيطاليا بتسجيله 34 هدفًا في كافة المسابقات في أول مواسمه مع النادي، سبعة أهداف في الدوري الأوروبي في ست مباريات بعد انتقال إنتر للمسابقة قادمًا من دوري الأبطال. الكلمات المفتاحية ، "لوكاكو".. يخطف جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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