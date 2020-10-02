، اقتران بين القمر وكوكبي المريخ والزهرة خلال أكتوبر الجاري ،

محمد بن مسعود - الدمام - يظهر القمر في طور البدر مرتين في السماء

أصدر قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز، تقويماً لأبرز الأحداث الفلكية التي يشهدها شهر أكتوبر 2020.

وتضمن التقويم عدداً من الأحداث الفلكية، منها وصول كوكب عطارد في 1 أكتوبر إلى أقصى استطالة شرقية، ويعد الوقت الأنسب لرصد الكوكب حيث يمكن رؤيته فوق الأفق الغربي لفترة قصيرة بعد غروب الشمس، والاستطالة تمثل المسافة الزاوية بين الكوكب والشمس بالنسبة للأرض وتبلغ في هذا اليوم 25.8 درجة.

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري، إن "اقتران القمر وكوكب المريخ في صباح 3 وفي مساء 29 من الشهر، كما يحدث اقتران في صباح 14 أكتوبر بين القمر وكوكب الزهرة، وفي مساء 22 بين القمر وكوكب المشتري، ويحدث الاقتران عندما يظهر جرمين سماويين بالقرب من بعضهما على نفس خط الطول السماوي".

وأضاف: "تنشط شهب الجباريات في الفترة من 2 أكتوبر إلى 7 نوفمبر بينما تصل إلى ذروتها في 20-21 من الشهر، ويصل متوسط عددها إلى نحو 20 شهاباً في الساعة، ويمكن رصدها من بعد منتصف الليل وحتى الفجر حيث تزيد فرص مشاهدتها، ويتطلب رصد الشهب صفاء الجو من الغيوم وخلو موقع الرصد من الأضواء".

وأشار إلى أن كوكب المريخ يقع في التقابل في 14 من هذا الشهر، وفي التقابل تكون الأرض بين الكوكب والشمس ويشرق الكوكب في نفس الوقت الذي تغرب فيه الشمس، ويعد أفضل وقت لرصد الكوكب حيث يكون تقريباً في أقرب نقطة في مداره من الأرض وبهذا يبدو أشد لمعاناً وأكبر حجماً.

وفي أكتوبر سوف يظهر القمر في طور البدر مرتين في السماء، مرة في 2 والأخرى في 31 من الشهر، ويتكرر هذا الحدث مرة واحدة كل 2.5 إلى 3 سنوات، كما يحل في هذا الشهر الأسبوع العالمي للفضاء الذي يقام في الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر من كل عام، ويحمل هذه السنة شعار "الأقمار الصناعية تحسن الحياة" ويطرح موضوع الأقمار الصناعية وفوائدها المتعددة وأهميتها البالغة في الحياة اليومية.

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