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وثق مقطع فيديو لحظة انفجار سكوتر كهربائي أثناء شحنه بحديقة صبيا العامة، فيما لم يصب أي من المتنزهين بأي أضرار.
وتفصيلاً، أكدت التحقيقات أن أسباب الحادث تعود إلى التماس كهربائي في جهاز السكوتر الكهربائي أو ما يتعارف عليه باسم السكوتر الذكي أثناء الشحن.
وتكثر في الحدائق والمتنزهات بمنطقة جازان تأجير السكوتر الكهربائي على الأطفال من قبل باعة متجولين دون أي رقابة عليهم.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة بجازان الجميع أخذ الحيطة والحذر والحرص عند اقتناء الأجهزة الكهربائية ذات الجودة العالية والمواصفات والمقاييس المعتمدة وأيضاً مراعاة مدة الشحن حتى لا تتسبب في حدوث أضرار. مدني جازان الدفاع المدني صبيا
02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442 08:31 PM
مدني جازان دعا الجميع للحذر والحرص عند اقتناء الأجهزة الكهربائية
وثق مقطع فيديو لحظة انفجار سكوتر كهربائي أثناء شحنه بحديقة صبيا العامة، فيما لم يصب أي من المتنزهين بأي أضرار.
وتفصيلاً، أكدت التحقيقات أن أسباب الحادث تعود إلى التماس كهربائي في جهاز السكوتر الكهربائي أو ما يتعارف عليه باسم السكوتر الذكي أثناء الشحن.
وتكثر في الحدائق والمتنزهات بمنطقة جازان تأجير السكوتر الكهربائي على الأطفال من قبل باعة متجولين دون أي رقابة عليهم.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة بجازان الجميع أخذ الحيطة والحذر والحرص عند اقتناء الأجهزة الكهربائية ذات الجودة العالية والمواصفات والمقاييس المعتمدة وأيضاً مراعاة مدة الشحن حتى لا تتسبب في حدوث أضرار.
، شاهد .. مقطع يوثق انفجار سكوتر كهربائي أثناء شحنه بحديقة صبيا ،
المصدر : الخليج 365
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