محمد بن مسعود - الدمام - من خلال عمليات الربط الإلكتروني قدَّمت الشركة الدولية للموارد البشرية خدمة حديثة، تمكِّن مستخدمي https://www.ihrmeet.com/IHR Meet من الدخول إلى الأكاديمية مباشرة. ويحق للمستخدمين الاستفادة من مختلف منتجات الشركة، وذلك من خلال عمليات الربط الإلكتروني التي تقوم بها الشركة؛ وذلك للاستفادة من التطور التقني الذي برعت فيه الشركة الدولية للموارد البشرية مؤخرًا من خلال تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية، سواء على صعيد التطبيقات أو المواقع الإلكترونية، وكذلك الحال فيما يخص الأنظمة الخاصة بالموارد البشرية والجوانب المالية للشركات.الشركة الدولية للموارد البشرية

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442 08:31 PM من خلال عمليات الربط الإلكتروني Advertisements "الدولية للموارد البشرية" تقدِّم خدمة حديثة للاستفادة من منتجات الشركة "الدولية للموارد البشرية" تقدِّم خدمة حديثة للاستفادة من منتجات الشركة قدَّمت الشركة الدولية للموارد البشرية خدمة حديثة، تمكِّن مستخدمي https://www.ihrmeet.com/IHR Meet من الدخول إلى الأكاديمية مباشرة. ويحق للمستخدمين الاستفادة من مختلف منتجات الشركة، وذلك من خلال عمليات الربط الإلكتروني التي تقوم بها الشركة؛ وذلك للاستفادة من التطور التقني الذي برعت فيه الشركة الدولية للموارد البشرية مؤخرًا من خلال تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية، سواء على صعيد التطبيقات أو المواقع الإلكترونية، وكذلك الحال فيما يخص الأنظمة الخاصة بالموارد البشرية والجوانب المالية للشركات. الكلمات المفتاحية

، "الدولية للموارد البشرية" تقدِّم خدمة حديثة للاستفادة من منتجات الشركة ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه