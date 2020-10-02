السعودية اليوم / حرس الحدود يخلي أربعة مواطنين احترق قاربهم في عرض البحر برأس تنورة



الدمام 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر الأكلبي، أن دوريات حرس الحدود البحرية تلقت بلاغاً على هاتف الطوارى ( 944 ) عن نشوب حريق في قارب في عرض البحر ، وبمباشرة البلاغ تم اخلاء ركاب القارب ، وهم أربعة مواطنين أحدهم حالته حرجة ، وقامت إحدى الدوريات بقطر القارب إلى رصيف الوحدات البحرية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات ، وتم نقل المصابين بواسطة الهلال الأحمر السعودي إلى المستشفى للاطمئنان على صحتهم.

// انتهى //

19:22ت م

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