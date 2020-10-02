السعودية اليوم / مكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية يعلن أن السودان يشهد كارثة إنسانية مزدوجة



جنيف 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واس

أعلن مكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية " اوتشا " أن السودان يشهد كارثة إنسانية مزدوجة ناجمة عن السيول الغزيرة التي تعرض لها والتضخم المتصاعد في أن واحد ، ما أدي إلى تزايد عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات .

وقال المتحدث باسم المكتب ينس ليركه في تصريح صحفي : إن أكثر من ٨٦٠ الف شخص دمرت منازلهم أو تضررت في الفيضانات، وتوفي أكثر من ١٢٠ شخصا، ودمرت أو تضررت المدارس والمرافق الصحية ومرافق المياه والصرف الصحي ، خاصة في شمال وغرب دارفور والخرطوم وسنار، مشيرًا إلى أن السودان أعلن حالة الطوارئ لمدة ٣ اشهر بسبب الفيضانات التي بدأت في منتصف يوليو الماضي ، وهي أسوا فيضانات في البلاد منذ ٣٠ عاما وسجلت اعلي مستويات للنيل الأزرق منذ بدء السجلات قبل ١٠٠ عام .

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18:58ت م

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