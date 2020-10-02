

كيب تاون 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت جنوب أفريقيا 1745 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 676 ألف إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 16 ألفاً و 866 شخصاً.

// انتهى //

18:51ت م

0093



كيب تاون 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واسسجّلت جنوب أفريقيا 1745 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "( كوفيد - 19 " و 132 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 676 ألف إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 16 ألفاً و 866 شخصاً.// انتهى //18:51ت م0093

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل نحو 1500 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.