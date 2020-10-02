السعودية اليوم/ 553 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية على الأسواق التجارية



الدمام 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 553 جولة رقابية، و3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن 36 مخالفة لحالات تكدس في الأسواق التجارية، ومساكن العمالة، وعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية.

كما قامت الأمانة برفع 7707 أطنان من النفايات، وإزالة 3998 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، وغسل وتطهير وتعقيم 768 موقعاً، بمشاركة 480 فرداً من الكوادر بالإصحاح البيئي، استخدموا 155353 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

// انتهى//

18:31ت م

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