شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المعلمي يشارك في احتفالية الذكرى 71 لتأسيس الصين والان نبدء بالتفاصيل
وأكد معالي السفير عبدالله المعلمي على أواصر الصداقة والشراكة التاريخية التي تجمع المملكة والصين، متمنياً لجمهورية الصين وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.
شارك في الحفل الذي أقيم بواسطة الاتصال المرئي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وجمع من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة.
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