شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة توجيهات وإرشادات للزوار والمعتمرين بالحرمين والان نبدء بالتفاصيل

أعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية حزم من الخدمات التوجيهية والإرشادية للزوار والمعتمرين ولقاصدي المسجد الحرام وذلك من خلال عدد من الإدارات المتنوعة التي تخدم أرجاء المسجد الحرام وساحاته وذلك بالتزامن مع العودة التدريجية للزوار والمعتمرين.

وتعمل إدارة إجابة السائلين على إرشاد قاصدي البيت الحرام من الزوار والمعتمرين وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم، وذلك من خلال اعتماد برنامج للإجابة على أسئلة المستفتين بالبيت العتيق عبر 19 موقعا داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول وساحاته على مدار 24 ساعة وتخصيص رقمين مجانيين للإجابة على المسائل الشرعية عن طريق الهاتف الثابت أو الجوال وهما (٨٠٠١٢٢٢٤٠٠)،(٨٠٠١٢٢٢١٠٠)

كما استعدت ادارة التوجية والإرشاد الرقمي بعدد من المحاضرات والدورات العلمية عن بعد، فقد حرصت الإدارة على استثمار جميع وسائل الإعلام والبث والنشر المتاحة لتصل الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية لأكبر فئة مستهدفة من طلبة العلم والباحثين وعموم المسلمين.

أما إدارة التوجيه والإرشاد للغات والترجمة فقد ترجمة العديد من الخدمات والبرامج التوجيهية والإرشادية داخل المسجد الحرام إلى عدة لغات، منها: ترجمة خطب الجمعة وتفسير وشرح معاني سورة الكهف بعدة لغات صباح كل جمعة من خلال التقنيات الحديثة والهندسة الصوتية والميكروفونات التي تسهم ببث رسائلها عبر ترددات لاسلكية تغطي كافة ساحات وأروقة البيت العتيق.

كما تولي إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام اهتماماً كبيراً بتوجيه وإرشاد ضيوف الرحمن والإجابة عن تساؤلاتهم من خلال نخبة من العلماء وأصحاب الفضيلة الذين يلقون الدروس العلمية بالمسجد الحرام ويفقهون ضيوف بيت الله العتيق في العقيدة وفي مناسك الحج والعمرة وشتى العلوم الدينية.