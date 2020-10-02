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شكرا لقرائتكم 911 : تلقينا 30.626 مكالمة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
911 : تلقينا 30.626 مكالمة في الرياض
بمعدل 21.26 اتصال في الدقيقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، أنه تلقى أمس الخميس 14/ 2/ 1442هـ (60,927) مكالمة، بمعدل (42) اتصالًا في الدقيقة في الرياض ومكة فقط.
وأضاف المركز أن منطقة الرياض تصدرت عدد المكالمات بـ30 ألف و626 مكالمة بواقع 21.26 اتصال في الدقيقة، بينما حلت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ30 ألف و301 مكالمة بواقع 21 اتصالًا في الدقيقة.
وتنوعت الاتصالات ما بين حوادث وحالات إنسانية وتوجيه وإرشاد وحالات السلامة والاستفسارات.
يذكر أنه تم أمس تدشين 911 في الرياض كأحد أهم المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية مع برنامج جودة الحياة.
وأوضحت وزارة الداخلية، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة الرياض وحّد عمل (62) غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد (911).
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